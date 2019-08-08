Haberler» kultur-sanat» Haber

Muğla'da hafriyat toprağında sütun başlığı bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat toprağında MS 3. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sütun başlığı bulundu.

08.08.2019 18:18 Muğla'da hafriyat toprağında sütun başlığı bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat toprağında MS 3. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sütun başlığı bulundu.
Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki boş araziye kaçak dökülen hafriyat toprağında eski dönemlere ait sütun parçası gören belediye personeli, durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi.
Bölgeye giden müze ekibi, eserin MS 3. yüzyıla ait, bir örneği de Bodrum Kalesi'nde bulunan, Roma döneminde önemli yapılarda kullanılmış kompozit sütun başlığı olduğunu tespit etti.
Sütun başlığı, belediye ekiplerinin desteğiyle Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine götürüldü.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
18:27   Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
18:18   Muğla'da hafriyat toprağında sütun başlığı bulundu
14:30   Jennifer Lopez, sütlacı çok beğendi
13:16   Çocukların bayram hediyesi hayırsever iş insanlarından
12:52   Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu
12:32   Karakurt Vadisi'nin kaya evleri ve peri bacaları turizme kazandırılacak
12:22   Ayının saldırdığı çobanın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti