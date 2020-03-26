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Muğla'da hayatını kaybeden emekli hakim askeri törenle toprağa verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşamını yitiren emekli hakim Albay Ersun Çetin'in cenazesi düzenlenen askeri törenle defnedildi.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Muğla'da hayatını kaybeden emekli hakim askeri törenle toprağa verildi
Muğla 'nın Milas ilçesinde yaşamını yitiren emekli hakim Albay Ersun Çetin'in cenazesi düzenlenen askeri törenle defnedildi.
Kanser tedavi görürken evinde hayatını kaybeden 56 yaşındaki Çetin için ilçedeki Ağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Çetin'in ailesi ve yakınları başta olmak üzere, Milas Garnizon Komutanı Vekili Hv. Sağlık Binbaşı Serkan Sorkaç, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, MİTSO Başkanı Reşit Özer, belediye meclis üyeleri katıldı.
Cenaze namazına katılanların, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birer metre arayla saf tuttuğu görüldü.
Çetin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ve askeri törenin ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çetin'in, 6 yıl önce Askeri Yargıtay Üçüncü Daire Üyeliğinden, Askeri Yargıtay Üçüncü Daire Başkanlığına getirildiği ve buradaki görevinden emekli olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Milas, Muğla, Güncel

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