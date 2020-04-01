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Muğla'da hayırsever aile 80 bin liralık maske bağışı yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan hayırsever Mehmet Ali Akarca ve kardeşi Namık Akarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için maske bağışında bulundu.

01.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:48
Muğla'da hayırsever aile 80 bin liralık maske bağışı yaptı
Muğla 'nın Milas ilçesinde yaşayan hayırsever Mehmet Ali Akarca ve kardeşi Namık Akarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için maske bağışında bulundu.
Maddi değeri 80 bin lira olan 20 bin maske, sağlık kuruluşları başta olmak üzere ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz dağıtıldı.
Akarca ailesinin görevlendirdiği İsrafil Gürsoy, 20 bin maskeyi Milas Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine, ilçedeki 1'i özel 2 hastanedeki sağlık çalışanlarına ve kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına teslim etti.
Mehmet Ali Akarca, bağış kararını Akarca ailesi olarak aldıklarını ifade ederek Kovid-19 mücadelesinde görev alan tüm görevlilere kolaylıklar diledi.
Maskeleri alan kurum ve kuruluş temsilcileri ise maske bağışı için Akarca ailesine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Akarca, Milas, Muğla, Güncel
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