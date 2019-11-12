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Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi

Muğla'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

12.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:10Muğla'da helikopter destekli trafik denetimi
'da jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.

Sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, 'a bağlı Ören kara yolundaki güzergahlar helikopterle denetlendi.
Helikopterde bulunan görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi.
Çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, geçmenin yasak olduğu yerde sollama yapan ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlere park eden 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Helikopter, Jandarma, Milas, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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