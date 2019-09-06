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Muğla'da helikopterli trafik denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

06.09.2019 20:12 Muğla'da helikopterli trafik denetimi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, geçmenin yasak olduğu yerlerde öndeki aracı geçen ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüleri takibe aldı.
Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.
Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu, 5 sürücüye işlem yapıldı.

Helikopter, Jandarma, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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