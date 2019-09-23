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Muğla'da helikopterli trafik denetimi

Marmaris'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 4 sürücüye 686 lira ceza kesildi.

23.09.2019 20:44Muğla'da helikopterli trafik denetimi
Marmaris'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 4 sürücüye 686 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris, Hisarönü ve Bozburun Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.
Helikopterden çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler takibe alındı.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı bildirilen ve uygulama noktalarında durdurulan 4 araç sürücüsüne 686 lira ceza yazıldı.

Helikopter, Marmaris, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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