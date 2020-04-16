Muğla'da hırdavat yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen hırdavat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
16.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:45
Yavuz Görmez idaresindeki 06 BOR 256 plakalı hırdavat yüklü kamyon, Antalya- Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyondan itfaiye ekiplerince çıkarılan Görmez'in cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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