Muğla'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Bayır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer ve madencilik şirketinden 8 mermer kesme makinasına ait motor, oto galeriden 20 araba jantı, motor bloğu ve 2 tır üzerinden 130 metre bakır kablo hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan kamera incelemesi ve istihbari çalışma sonucu hırsızlık olaylarını 20 GK 471 plakalı araçla, Musa D'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.