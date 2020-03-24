Muğla'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
24.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:54
Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hurdaların arasından yükselen alevleri görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Hurdaların arasından yükselen alevleri görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA