Muğla'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının faili, helikopter desteğiyle havadan ve karadan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırının failini yakalamak için havadan ve karadan arama çalışması yapılıyor.

04.07.2020 04:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 04:18
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırının failini yakalamak için havadan ve karadan arama çalışması yapılıyor.
Gölköy Mahallesi'nde, balık çiftliğinde çalışan iki kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin, güvenlik güçlerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Olayın ardından bölgeden kaçan ve eşkali belirlenen katil zanlısını yakalama çalışmaları, yarımada genelinde sürdürülüyor. Çalışmalar özellikle cinayetin gerçekleştiği bölgeye yakın ormanlık alanda gerçekleştiriliyor.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda asayiş ve trafik ekipleri, Bodrum-Gölköy kara yolunda yol kontrolü yaparak, araç sürücülerini ve içerisindekileri tek tek kontrol edip, kapalı kasa araçların içerisini inceliyor.
Çalışmalara, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının Muğla'ya görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter de gece uçuşu yaparak destek veriyor.
Gölköy Mahallesi'nde dün, Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), silahlı saldırıya uğramış, Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Muğla’da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının faili, helikopter desteğiyle havadan ve karadan...

Kaynak: AA

Etiketler: Gölköy, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber
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