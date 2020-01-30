Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ali Arslan'ın kullandığı 07 SDF 08 plakalı otomobil, Seydikemer Uğurlu Mahallesi Kaş kavşağı mevkisinde Mehmet Erdem yönetimindeki 20 BAK 20 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücülerden Ali Arslan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Mehmet Erdem ile otomobillerde bulunan 3 kişi, Seydikemer ve Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.