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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

13.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:34Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA'nın ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kemal Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adil Ö. yönetimindeki 48 RG 282 plakalı otomobil, aynı yönde giden Oğuz C. yönetimindeki 09 VH 500 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki portakal bahçesine savruldu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Adil Ö., Oğuz C., Bayram O. ve Durmuş A.'ya çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ortaca, Güncel

Kaynak: DHA

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