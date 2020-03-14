Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
14.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:42
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cengiz Keş'in kullandığı 48 RZ 209 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Zorlarmakası mevkisinde, Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Keş'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Keş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cengiz Keş'in kullandığı 48 RZ 209 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Zorlarmakası mevkisinde, Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Keş'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Keş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : D-400 Karayolu, Seydikemer, Muğla, Güncel
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