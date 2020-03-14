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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

14.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:42
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cengiz Keş'in kullandığı 48 RZ 209 plakalı otomobil, D 400 kara yolu Zorlarmakası mevkisinde, Mutlu Uğar yönetimindeki 31 KES 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Cengiz Keş'in kullandığı otomobil yol kenarına devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Devrilen otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Keş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : D-400 Karayolu, Seydikemer, Muğla, Güncel

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