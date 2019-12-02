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Muğla'da "İki Yaka, Yarım Aşk" filminin gösterimi yapıldı

Muğla'da mübadele dönemini konu alan "İki Yaka, Yarım Aşk" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

02.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:24Muğla'da
'da mübadele dönemini konu alan "İki Yaka, Yarım Aşk" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu (UISAT) tarafından düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, filmi başrol oyuncusu Selda Alkor ve yönetmeni Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile birlikte izledi.
Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim sonrası, Alkor ve Tekeoğlu'nun katılımıyla söyleşi düzenlendi.
Selda Alkor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekeoğlu'nun kendisini kısa filmle tanıştırmasıyla uzun metrajlı filmlerin ardından kısa metrajlı filmlere başladığını söyledi.
"İki Yaka, Yarım Aşk"ın biraz daha orta metrajlı film şeklinde olduğunu ve mübadele gibi çok önemli bir konuyu ele aldığını belirten Alkor, "Lozan Barış Antlaşmasıyla yapılan mübadelenin getirmiş olduğu değişim esnasında insanların yaşadıkları, gerçekten film olacak kadar önemli. Seve seve oynadım. Mübadele nedir, insanlar bu mübadele sırasında neler yaşamışlar, neler çekmişler, o arada öğrendim." diye konuştu.
Yönetmen Tekeoğlu da üçüncü kuşak Selanik mübadili torunu olduğunu ifade etti.
Dedesinin, anneannesi ve teyzesi ile Selanik'ten 1923'te İzmir Karaburun'a yerleştiğini anlatan Tekeoğlu, "Çok büyük acılar, bireysel ve toplumsal travmalar yaşanmış. Dedem vefat ettiğinde 13-14 yaşındaydım. Onun yarı mutlu gözlerini hatırlıyorum. Hem mutlu hem mutsuzdu. Çünkü oraları bir daha göremedi." dedi.

Selda Alkor, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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