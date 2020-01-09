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Muğla'da imar sorunları masaya yatırılıyor

Muğla'da vatandaşların imar sorunlarının çözümü için çalışma başlatıldı.

09.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:40Muğla'da imar sorunları masaya yatırılıyor
'da vatandaşların imar sorunlarının çözümü için çalışma başlatıldı.
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve Cumhur İttifakının belediye başkanları, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette gerçekleştirilen toplantında imar barışı sonrasında Muğla'da yaşanan sıkıntılar ve kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda imar barışı sonrasında yaşanan sıkıntıların tarafların ortak mutabakatıyla çözülmesi için görüş birliğine varıldı.
Toplantı sonunda bölge milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla yeniden bir araya gelinerek çözüm önerileri üretilmesi, yapılan toplantılarda ilin imar sorunlarının masaya yatırılması konusunda mutabakata varıldı.
Bu amaçla ilk toplantının yakın zamanda Menteşe ilçesinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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