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Muğla'da iş yeri yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 ev ve 2 iş yeri zarar gördü.

05.10.2019 19:00Muğla'da iş yeri yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 ev ve 2 iş yeri zarar gördü.
Patlangıç Mahallesi'nde Özen Kökçü'ye ait mobilya döşeme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ve polise haber verdi.
Yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen iş yerinin bitişiğindeki 2 ev ve 1 iş yerinde de hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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