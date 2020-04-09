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Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:36
Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çarşı Mahallesi Hilmi Uran Meydanı'nda, tahliye işlemleri sürdüğü belirtilen bir restoranın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel
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