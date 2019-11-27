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Muğla'da iş yerinde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:00Muğla'da iş yerinde yangın
'nın ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgutreis Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini de tehdit eden alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında, iş yeri tamamen yandı.
Yangın nedeniyle çevredeki bazı işletme sahipleri ile vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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