Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş yerinden hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

02.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16
Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde iş yerinden hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Çarşı Mahallesi Dr. Alim Bey Caddesi'ndeki takı ve saat dükkanı çalışanı Ozan Göçmez, sabah iş yerine geldiğinde bazı ürünlerin yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, değeri yaklaşık 15 bin lira olan 16 saatin çalındığını belirledi.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin vitrin camını saniyeler içinde açması, çaldığı saatleri yanında getirdiği torbaya koyarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: Siverek Kapalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs tedbirleri - Haber 16:42: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı - Haber 16:41: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Haber 16:41: Avanos'ta banklar kaldırıldı - Haber 16:41: Birecik'te polis vatandaşlara yardımcı oluyor - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler