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Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilere 6 konteyner, çıkan yangında zarar gödü.

14.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:41
Muğla'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilere 6 konteyner, çıkan yangında zarar gödü.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 5 konteynere sıçradı.
Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında konteynerler zarar gördü.
Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Muğla, İşçi, Güncel

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