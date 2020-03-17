Muğla'da itfaiye eri yanan alandan kaplumbağa yavrusu kurtardı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa yavrusunu itfaiye eri kurtardı.
17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:34
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde çalılık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa yavrusunu itfaiye eri kurtardı.
Çobanlar Mahallesi Kovalıca mevkisindeki çalılık alanda yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, alevlerin arasında kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti. Kurtarılan yavru kaplumbağa doğaya salındı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çobanlar Mahallesi Kovalıca mevkisindeki çalılık alanda yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri, alevlerin arasında kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti. Kurtarılan yavru kaplumbağa doğaya salındı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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