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Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı

Muğla'da yangından etkilenen yavru kediler itfaiye erlerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Saatlerce uğraş veren itfaiyeciler, dört yarvu kediden ikisini hayata döndürmeyi başardı

15.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:56
Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı
Muğla 'da yangın çıkan konteynerdeki 4 kedi yavrusundan ikisini suni teneffüsle hayata döndürme anları kameralara yansıyan itfaiye erlerinin verdikleri mücadele büyük takdir topladı.

Bodrum ilçesindeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekibi, konteyner içerisinde dört kedi yavrusunun olduğunu fark etti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: İtfaiye, Muğla, Dünya
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