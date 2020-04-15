Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı
Muğla'da yangından etkilenen yavru kediler itfaiye erlerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Saatlerce uğraş veren itfaiyeciler, dört yarvu kediden ikisini hayata döndürmeyi başardı
15.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:56
Bodrum ilçesindeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekibi, konteyner içerisinde dört kedi yavrusunun olduğunu fark etti.
Kaynak: Euronews.com