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Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı

Muğla'da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.

29.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:14 Muğla'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı
'da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması yapıldı.
İl genelinde 126 ekip ile 405 jandarma personelinin katıldığı, üç dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada, 8 bin 144 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 4 bin 138 araç incelendi.
Haklarında arama kararı bulunan 13 kişi ile kayıp olarak aranan bir kişinin yakalandığı uygulamada, 7 araç trafikten men edildi, 24 sürücüye 7 bin 905 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulamalarda, av tüfeği ile 15 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma, Huzur, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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