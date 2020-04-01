Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muğla'da jandarma uyuşturucu denetimlerini sürdürüyor

Milas ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

01.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:52
Muğla'da jandarma uyuşturucu denetimlerini sürdürüyor
Milas ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Kaptan"ın hassas burnunun yardımı ile kontrol noktasında durdurulan birçok araçta uyuşturucu arama çalışmalarına devam etti.
Kontrol noktasında incelemede bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan'dan bilgi alarak görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.
Jandarmanın son bir aydaki denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Milas, Bafa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Muğla'da jandarma uyuşturucu denetimlerini sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: Biga Halk Eğitim Merkezinde tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor - Haber 19:08: Muş'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 19:08: Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan... - Haber 19:07: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 19:07: Tokat'ta polisten vatandaşa sosyal mesafe uyarısı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber