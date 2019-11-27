Haberler » Güncel » Muğla'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama - Haber

Muğla'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama

MUĞLA'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otel, bar ve tütün satışı yapılan adreslerde yaptığı denetlemelerde kaçak olduğu değerlendirilen içki, elektronik sigara, kol saati ve nargile tütünü ele geçirildi.

27.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:42Muğla'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama

MUĞLA'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otel, bar ve tütün satışı yapılan adreslerde yaptığı denetlemelerde kaçak olduğu değerlendirilen içki, elektronik sigara, kol saati ve nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin birçok yerinde bulunan gece kulübü, otel, market ve tütün satışı yapılan yerlerde, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine, çalışma başlatan ekipler, 1-27 Kasım tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 119 adet elektronik sigara, 13 şişe elektronik sigara likiti, 58 kilo nargile tütünü, 2 bin 37 makaron, 219 kilo kıyılmış tütün, 255 paket sigara filtresi, 2 bin 16 paket sigara sarma kağıdı, 14 sigara sarma makinesi, 17 sigara sarma tabakası, 3 adet tütün kıyma aparatı, 224 adet paketinden ayrılmış TAPDK bandrolü, 29 pipo tütünü, 7 kutu sigara/pipo filtre seti, 43 puro, 170 litre etil alkol, 4,5 litre el yapımı viski, 37,5 litre el yapımı rakı, 1714 litre el yapımı şarap, 81 bandrolsuz rakı, 22 bandrolsuz viski, 1 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 168 gümrük kaçağı telefon, 29 gümrük kaçağı kol saati, 1300 adet alkol satımında kullanılan şarap şişesi, 48 epimedyum ibareli cinsel içerikli macun ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında ise '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:48 Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde
22:47 İETT'nin bütçesi kabul edildi
22:46 Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi
22:45 Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Keşke ben ölseydim
22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez...
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
22:20 Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:48:57