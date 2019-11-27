Muğla'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 12 tutuklama

MUĞLA'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otel, bar ve tütün satışı yapılan adreslerde yaptığı denetlemelerde kaçak olduğu değerlendirilen içki, elektronik sigara, kol saati ve nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin birçok yerinde bulunan gece kulübü, otel, market ve tütün satışı yapılan yerlerde, gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine, çalışma başlatan ekipler, 1-27 Kasım tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 119 adet elektronik sigara, 13 şişe elektronik sigara likiti, 58 kilo nargile tütünü, 2 bin 37 makaron, 219 kilo kıyılmış tütün, 255 paket sigara filtresi, 2 bin 16 paket sigara sarma kağıdı, 14 sigara sarma makinesi, 17 sigara sarma tabakası, 3 adet tütün kıyma aparatı, 224 adet paketinden ayrılmış TAPDK bandrolü, 29 pipo tütünü, 7 kutu sigara/pipo filtre seti, 43 puro, 170 litre etil alkol, 4,5 litre el yapımı viski, 37,5 litre el yapımı rakı, 1714 litre el yapımı şarap, 81 bandrolsuz rakı, 22 bandrolsuz viski, 1 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 168 gümrük kaçağı telefon, 29 gümrük kaçağı kol saati, 1300 adet alkol satımında kullanılan şarap şişesi, 48 epimedyum ibareli cinsel içerikli macun ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında ise '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.