Muğla'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
24.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:56
Muğla 'nın Kavaklıdere ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi 3. Gözlü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, 7 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Bölgede jeneratör, kazma, hilti makinesi, balyoz ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi 3. Gözlü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, 7 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Bölgede jeneratör, kazma, hilti makinesi, balyoz ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Kavaklıdere, Jandarma, Muğla, Güncel