Muğla'da kaçak yapıların yıkımları sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor.
13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımları devam ediyor.
Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi'nde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak yapıldığı belirlenen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılarda yıkım işlemi başlatıldı.
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde, mülk sahipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.
Öte yandan, Geriş Mahallesi'nde de yıkımlar sürüyor.
İlçe genelinde mülk sahipleri tarafından yıkılmadığı tespit edilen alanların, belediye ekiplerince yıkılacağı bildirildi.
Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi'nde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak yapıldığı belirlenen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip yapılarda yıkım işlemi başlatıldı.
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde, mülk sahipleri tarafından yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.
Öte yandan, Geriş Mahallesi'nde de yıkımlar sürüyor.
İlçe genelinde mülk sahipleri tarafından yıkılmadığı tespit edilen alanların, belediye ekiplerince yıkılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Manşet
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