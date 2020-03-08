Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler
Muğla'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kadın ve erkekler birlikte pedal çevirdi.
08.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:00
Muğla 'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kadın ve erkekler birlikte pedal çevirdi.
Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki "sevgi yolu" olarak adlandırılan okaliptüs ağaçlarıyla kaplı alanda buluşan bisikletliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bisikletlerinin önlerine astıkları "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet insanlığa ihanettir", "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Kadına şiddete karşı buradayım de" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, aynı anda pedallarına bastı.
Etkinliğe Jandarma Trafik Timleri de destek verdi. Jandarma ekipleri motosikletlerine "Kadına şiddete hayır" yazılı pankartlardan asarak bisikletçiler ile tur attı.
Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, yaptığı açıklamada Muğla Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe özellikle erkeklerin katılımını sağladıklarını söyledi.
Cömert, amaçlarının kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi.
Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki "sevgi yolu" olarak adlandırılan okaliptüs ağaçlarıyla kaplı alanda buluşan bisikletliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Bisikletlerinin önlerine astıkları "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet insanlığa ihanettir", "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Kadına şiddete karşı buradayım de" yazılı pankartlar taşıyan katılımcılar, aynı anda pedallarına bastı.
Etkinliğe Jandarma Trafik Timleri de destek verdi. Jandarma ekipleri motosikletlerine "Kadına şiddete hayır" yazılı pankartlardan asarak bisikletçiler ile tur attı.
Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, yaptığı açıklamada Muğla Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe özellikle erkeklerin katılımını sağladıklarını söyledi.
Cömert, amaçlarının kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Muğla'da kadına şiddete dikkati çekmek için pedal çevirdiler
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Muğla, Güncel
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