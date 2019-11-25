Haberler » Güncel » Muğla'da kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - Haber

Muğla'da kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:30Muğla'da kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü
AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
AK Parti il binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde dövizlerle ve çeşitli sloganlar atarak, Sınırsızlık Meydanı'na kadar yürüdü.
Ardından, burada AK Parti Muğla Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz ile Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'in de katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
Mustafa Cankel, süreç boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Kızının acısını derinden yaşadıklarını dile getiren Cankel, "Yasım dolayısıyla konuşamıyorum. Ama kızım çok büyük hayallerle gitti oraya. Hayalleri yarım kaldı." dedi.
Katil zanlısının hapisten çıkamamasını istediğini belirten Cankel, "Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum. Buna siyasiler, basın, herkes destek olsun." diye konuştu.
Milletvekili Gökcan da acılı ailenin yanında olduklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dava sürecinin takipçisi olacağını anlatan Gökcan, "Bizler de Muğla milletvekili olarak konunun takipçisi olacağız. Başka Güledalar olmasın." ifadelerini kullandı.
Yağmur altında basın açıklamasını okuyan Toksöz ise söz konusu insan yaşamı olduğunda, bunun siyasetinin yapılamayacağını vurgulayarak, "AK Partili kadınlar olarak önce insan, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam, bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz." dedi.
Öte yandan, yakalarına turuncu kurdele takan katılımcılar, basın açıklaması sırasında ellerinde tuttukları kurdeleyle, temsili olarak şiddete karşı şerit oluşturdu.

Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Edirne'den kısa kısa
16:32 Üniversite yerleşkesine temsili Nuh'un Gemisi yapılacak
16:31 KIZINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞKOMİSER TUTUKLANDI
16:31 Ak partili ve chp'li kadınlardan "şiddet" açıklaması
16:31 Kadınlar kendilerini koruyan '6284' nolu yasa için sokağa çıktı
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:33:37