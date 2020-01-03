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Muğla'da kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek

Muğla'da, ulaşımda otobüs kullanan kadınların, saat 22.00'den sonra güzergah doğrultusunda istedikleri yerde inebileceği bildirildi.

03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:30 Muğla'da kadınlar saat 22.00'den sonra otobüsten inmek için durağı beklemeyecek
'da, ulaşımda otobüs kullanan kadınların, saat 22.00'den sonra güzergah doğrultusunda istedikleri yerde inebileceği bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman , belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Muğla'nın saat sınırlaması bulunmadan güvenle ve huzurla dolaşabilen sokaklara, meydanlara sahip olduğuna işaret eden Gürün, "Muğla'da baş tacımız kadınlarımıza yönelik bu uygulamanın örnek olacağına inanıyorum. Muğla'da büyük bir aileyiz ve ailemizin her bir ferdi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Gürün, hayata geçirilen uygulamadan dolayı olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

Gürün, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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