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Muğla'da kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor.

06.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:02 Muğla'da kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor
'nın ilçesinde kadınlara yakın savunma eğitimi veriliyor.
Menteşe Belediyesi tarafından 18-60 yaş arası kadınlara, bir şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için "öz savunma" ve "yakın savunma" eğitimi verilmeye başlandı.
Zihni Derin İş Merkezindeki karate salonunda gerçekleştirilen eğitimlere katılan 60 kadın, antrenörler eşliğinde kendilerini savunma stratejilerini öğreniyor.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, kadına yönelik saldırı ve şiddet olaylarının önüne geçmek için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Bu konudaki hassasiyetleri nedeniyle "öz savunma atölyelerini" kurduklarını belirten Gümüş, "Kadınlarımız 'öz savunma atölyemizde' kendilerini ve sevdiklerini savunabilecek şekilde, teorik ve pratik eğitim içeren karate ve judo dersleri alıyor. Atölye çalışmalarımız kapsamında sadece karate ve judo eğitimi değil, kadın hakları ile ilgili de eğitimler vereceğiz" dedi.

Kurslara katılmak ve eğitim almak isteyen kadınların Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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