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Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

01.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:34
Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Muğla 'nın Ula ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bülent Boz'un kullandığı 77 AL 779 plakalı kamyon, Ula- Akyaka kara yolu Sakartepe rampasında Cenk Ceylan yönetimindeki 48 YU 791 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Akyaka, Muğla, Ula, Güncel
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