Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
30.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sinan Kabasarı'nın (25) kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, Fethiye- Antalya kara yolu Alaçat mevkisinde karşı yönden gelen Akif Ü. idaresindeki 48 HS 387 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kabasarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kabasarı'nın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sinan Kabasarı'nın (25) kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, Fethiye- Antalya kara yolu Alaçat mevkisinde karşı yönden gelen Akif Ü. idaresindeki 48 HS 387 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kabasarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kabasarı'nın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: Seydikemer, Antalya, Fethiye, Muğla, Güncel