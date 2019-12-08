Haberler » 3. Sayfa » Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haberler

Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde annesi ile birlikte karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptığı çocuk ağır yaralandı.

08.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:17Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
'nın ilçesinde annesi ile birlikte karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Olay, Menteşe ilçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TL 5436 plakalı kamyon, yoldan annesi ile karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kamyon şoförünün ise aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştığı, ardından karakola giderek teslim olduğu iddia edildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay yerinde kalan ayakkabısı ise çevredeki vatandaşları üzüntüye boğdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:04 AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı - Haberler
17:59 AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz görevinden istifa etti - Haberler
17:59 Çorum'da korkutan yangın - Haberler
17:58 Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı - Haberler
17:57 Cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderlerini bıçakladı - Haberler
17:47 Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem - Haberler
17:31 Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü - Haberler
17:21 Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok - Haberler
16:34 Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
16:33 Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli - Haberler
8.12.2019 18:14:33