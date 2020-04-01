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Muğla'da karantinadan kaçan kişi Denizli'de yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantina altına alınacağını öğrendikten sonra kaçan kişi, Denizli'de yakalandı.

01.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:28
Muğla'da karantinadan kaçan kişi Denizli'de yakalandı

Muğla 'nın Milas ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantina altına alınacağını öğrendikten sonra kaçan kişi, Denizli 'de yakalandı.

Milas ilçesindeki Güllük Limanı'nda koronavirüs şüphesi üzerine yapılan tetkik ve kontrollerin ardından hakkında 14 gün karantina kararı alınan R.T, hastanenin acil servisi önündeki ambulansa bindirilirken kaçtı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yakınlarından yardım alarak araçla kaçtığı belirlenen R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Denizli'de olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonucu yakalanan R.T. ifadesinin ardından Denizli'de bir hastanede karantinaya alındı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Güllük Limanı, Denizli, Milas, Muğla, Güncel
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