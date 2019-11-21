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Muğla'da karaya oturan motoryatta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

21.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:24Muğla'da karaya oturan motoryatta 35 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum'un Adaboğazı açıklarında motoryat içerisinde düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekibi, belirtilen bölgeye hareket etti.
Ekipler, karaya oturan motoryattaki Suriye ve Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli ise gözaltına alındı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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