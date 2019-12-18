Haberler » Güncel » Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü - Haber

Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

18.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:20Muğla'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Mahallesi'nde bir evde yaşayan Raziye Turhan'dan (76) alamayan yakınları eve geldi.
Evin kapısının açılmaması üzerine pencereden içeri giren Turhan'ın yakınları, yaşlı kadının hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirleyerek müdahalede bulundu.
Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turhan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Menteşe, Sarnıç, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:12 Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti - Haber
23:12 Spor sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Haber
23:12 Spor sporun enleri 2019 ödülleri sahiplerine verildi - Haber
23:10 Çebi, Ankaralı Beşiktaşlılar ile bir araya geldi - Haber
23:10 Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu Açıklaması - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
18.12.2019 23:13:09