14.06.2019 13:56
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Muğla'da karne heyecanı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 41 bin 155 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 41 bin 155 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'ndeki, Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ile diğer daire amirleri ve veliler katıldı. Okuldaki 165 öğrenciye, karneleri törenle verildi.
Geçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 26 bin 949 öğrencinin karne aldığını söyledi.
Öğrencilere ve velilerine tavsiyelerde bulunan Geçin, "Yaz tatilinde de eğitimin sürekliliğine dikkat etmek gerekir. Eğlenirken ailecek de birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmalı. Ailelerimizde çocuklarımızın faaliyetlerine mutlaka iştirak etmeliler. Örneğin bir ağaç dikmeliler." diye konuştu.
Marmaris
Marmaris ilçesinde de 14 bin 206 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Anaokullarında bin 665, ilkokullarda 4 bin 517, ortaokullarda 4 bin 499, lise seviyesinde 3 bin 525 olmak üzere 14 bin 206 öğrenci, karne coşkusu yaşayarak yaz tatili sürecine başladı.
İlçede resmi karne dağıtım töreni Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın katılımıyla Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Kaymakam Yüksel, öğrencilere karne dağıtımının ardından iyi tatiller dilerken kitap okumalarını ve bol bol oynamalarını tavsiye etti.
Kaynak: AA
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