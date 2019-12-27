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Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti.

27.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:28 Muğla'da kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi öldü
'nın ilçesinde kavgada tabancayla vurulan belediye işçisi hayatını kaybetti.
Şafak Kaya (37), Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde M.K. ile arazi meselesinden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Kaya, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaya'nın, Bodrum Belediyesindeki fen işleri biriminde çalıştığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Mimar Sinan Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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