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Muğla'da kayalıklara çarpınca batan teknedeki iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarptıktan sonra batan teknedeki iki kişi kurtarıldı.

02.08.2019 18:42 Muğla'da kayalıklara çarpınca batan teknedeki iki kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara çarptıktan sonra batan teknedeki iki kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar Hüseyin Burnu önlerinde, "Rapsodi" isimli 14 metrelik yelkenli teknenin, kayalıklara çarptıktan sonra batmaya başladığı ihbarını aldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, büyük bir kısmı suya gömülen tekneye tutunarak boğulmaktan kurtulan iki kişiyi, sahil güvenlik botuna aldı ve Turgutreis barınağına götürdü.
Yelkenli tekne ise kısa süre sonra tamamen sulara gömüldü.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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