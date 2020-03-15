Muğla'da kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
15.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:56
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan Hollandalı turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
İlçeye tatile gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Der Veen, deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düşerek yaralandı.
Turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Der Veen'e ulaşan tim, yaralıyı sedyeye koyarak kıyıya yanaşan sahil güvenlik botuna taşıdı. Botla koyda bekleyen ambulansa götürülen ve sol bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hollandalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçeye tatile gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen Der Veen, deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düşerek yaralandı.
Turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi sevk edildi.
Der Veen'e ulaşan tim, yaralıyı sedyeye koyarak kıyıya yanaşan sahil güvenlik botuna taşıdı. Botla koyda bekleyen ambulansa götürülen ve sol bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hollandalı turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı