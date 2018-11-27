Muğla'da Kaybolan 82 Yaşındaki Alzaymır Hastası Bulundu

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde kaybolan alzaymır hastasına, 20 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.
Alyazmır hastası Hasan Hüseyin
Ayan'ın (82) Söğüt
Mahallesi'ndeki evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İz takip köpekleri kullanan jandarma ile Marmaris AKUT ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.
Evinin 1 kilometre uzağındaki ormanlık alanda, 20 saatlik çalışmanın ardından bulunan Ayan'ın halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Jandarma
ekipleri, arazi dağlık olduğu için Ayan'ı sırtında taşıyarak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Ayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.