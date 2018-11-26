Muğla'da Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Aranıyor

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.
Öğle saatlerinde Söğüt
Mahallesi'nde büyük oğlunun Bahçecik
Sokağı'ndaki evine gitmek için küçük oğlunun ikamet ettiği Palamut Sokağı'ndan çıkan alzaymır hastası Hasan Hüseyin
Ayan'dan (82) haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.
Bunun üzerine Ayan için bölgede arama başlatıldı.
Çalışmalara katılan İlçe Jandarma
Komutanlığı ve AKUT ekipleri, Ayan'ın gidilebileceği bölgelerde, iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Söğüt,Marmaris,Muğla
26 Kasım 2018 Pazartesi 23:01