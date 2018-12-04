Muğla'da Kaybolan Yaşlı Adam Dağlık Arazide Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından dağlık arazide bulundu.
Pinar Mahallesi'nde yaşayan Ali Üstün'den (93) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgede iz takip köpeğiyle çalışma başlattı. Yaklaşık sekiz saat süren aramanın ardından Üstün, dağlık arazide bulundu.
Soğuktan etkilendiği görülen Üstün, battaniyeye sarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki muayenesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Üstün, ailesine teslim edildi.
Jandarma,Milas,Muğla
04 Aralık 2018 Salı 12:18