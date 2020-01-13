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Muğla'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:05Muğla'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Sergen Çakır yönetimindeki 40 BD 949 plakalı araç, Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı, itfaiye, emniyet trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde araçta yolcu olarak bulunan Bayram Çakır ve Sefa Tozlu isimli vatandaşların yaşamını yitirdiği görüldü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta bulunan sürücü Sergen Çakır, Cemil Aydın ve Utku Güler isimli yaralıları araç içinden kurtararak 112 sağlık ekiplerine teslim ettiler. Menteşe İlçe Komutanlığına bağlı ekipler yol güvenliğini sağlarken, yaralılardan Utku Güler özel bir hastaneye, Sergen Çakır ve Cemil Aydın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili olarak jandarma ve emniyet tahkikat başlattı.
(İHA)

Jandarma, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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