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Muğla'da kaza: 2 polis yaralı

Muğla'da kaza: 2 polis yaralıMUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki polis yaralandı.

25.10.2019 16:56
Muğla'da kaza: 2 polis yaralı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki polis yaralandı. Yaralı polisler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Menteşe Kötekli Mahallesi Gençlik Parkı önünde C.Ç. yönetimindeki 31 YP 130 plakalı araç ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli ekibinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı. Kazada Polisler Cafer Gedik ve Mesut Yılmaz Akayol yaralandı.
Yaralı polislerden birisi ambulansa alınırken, ikinci ambulans istendi. İkinci ambulans biraz gecikince yaralı polisin başında arkadaşları başında bekledi. İkinci ambulansın gelmesinin ardından iki yaralı da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü C.Ç. gözaltına alındı.
Muğla'da kaza: 2 polis yaralı

Menteşe, Polis, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA


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