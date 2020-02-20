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Muğla'da kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma

Fethiye ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan kadın, ambulans gelene kadar çevredekilerin açtığı şemsiyelerle yağmurdan korundu.

20.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:31Muğla'da kazada yaralanan kadına şemsiyeli koruma

ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan kadın, ambulans gelene kadar çevredekilerin açtığı şemsiyelerle yağmurdan korundu.

Kader Çetin'in (23) kullandığı 48 AAT 984 plakalı motosiklet, Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'ndeki trafik ışıklarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Motosikletten düşen Çetin'i çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar sağanaktan etkilenmemesi için üzerine açtıkları şemsiyelerle korudu. Bir süre sonra kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şemsi Tebrizi, Fethiye, Güncel

Kaynak: AA

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