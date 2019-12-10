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Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Muğla'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 134 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

10.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:10Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi
'da Barış Harekatı'na katılan 134 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.
ilçesinde bir otelde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın zaferle taçlandırılması ve tarihe kahramanlık örneği olarak geçmesinin gaziler ile şehitler sayesinde olduğunu söyledi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da tarihi şan ve şerefle dolu Türk halkının, vatanı ve milleti uğruna canını seve seve gözünü kırpmadan feda ettiğini dile getirdi.
Törende, harekata katılan 78 gazi ve yakınına "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.
Madalyalarını almanın mutluluğunu yaşayan gaziler ile protokol üyeleri, günün anısına fotoğraf çektirdi.
ve Seydikemer
Fethiye Belediyesi Huzurevi toplantı salonunda düzenlenen törende, Fethiye'de yaşayan 38, Seydikemer'de yaşayan 18 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Mehmetçiğin 1974'te Kıbrıs'ta büyük gayret gösterdiğini belirterek, "Üzerinde yaşadığımız bölge zor bir bölge. Bu bölgede yaşayacaksak güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi sağlayarak önümüze bakacağız." diye konuştu.
Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu da gazilerin Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyetini temsil ederek, kahramanlık örneği gösterdiğini vurguladı.

Fethiye, Bodrum, Kıbrıs, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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