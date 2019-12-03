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Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi.

03.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:32Muğla'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi
'nın ilçesinde gazilerine madalya ve beratları verildi.
Ortaca ilçesinde bir restoranda düzenlenen törende, gaziler Bayram Aşkın, Bayram Yarar, Enver Sünger, Halil Güngör, Hamdi Aydın, Hüseyin Ünlü, İbrahim Yılmaz, İzzet Cihan, Kerim Can, Mehmet Ali Türker, Muammer Kaya, Rıza Gerçek ve Sadık Biçer'e madalya ve beratları verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Ali Bulut'un madalyası oğlu Ali Bulut'a, İsmail Keskin'in madalyası oğlu Yasin Keskin'e ve hayatını kaybeden Gazi Salih Özcan'ın madalyası da eşi Nurten Özcan'a takdim edildi.
"Kahraman askerlerimiz Kıbrıs Türkünü baskıdan kurtardı"
Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, yaptığı konuşmada, Kıbrıs topraklarında yaşayan Kıbrıs Türkünün zulüm ve baskıya maruz kaldığını hatırlattı.
Erdoğan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla adadaki Türk varlığının silinmesine yönelik zulmün sona erdiğini dile getirerek, "Kahraman askerlerimiz Kıbrıs Türkünü baskıdan kurtardı. Bunun övüncünü, gururunu taşıyoruz. Kıbrıs gazilerimiz, üzerinize düşeni yaptınız. Torunlarınız da üzerine düşeni yaparak Kıbrıs'ı bağımsız devlet olarak varlığını sürdürmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
Törene, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Albay Kemal Tayfun Çanlı, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Metin Özbay, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekci, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, protokol üyeleri ile gazi ve gazi yakınları katıldı.

Kıbrıs, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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