Muğla'da Kızılay'ın yardım ettiği yabancı öğrenciler, kan bağışı yaparak teşekkür etti

Muğla'da yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerine gıda yardımı yapan Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak teşekkür etti.

14.05.2020 01:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:41
Muğla'da yabancı uyruklu öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerine gıda yardımı yapan Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak teşekkür etti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycan, Afganistan, Gana, Suriye ve Filistin uyruklu 21 öğrenci ülkelerine gidemeyince Kötekli Mahallesi'ndeki öğrenci yurtlarında kalmaya başladı.
Bu süreçte öğrencileri unutmayan Kızılay'ı, 21 öğrenciye gıda yardımında bulundu. Yabancı uyruklu öğrenciler de yapılan iyilik karşısında kan bağışında bulunmak istedi.
İftar sonrası İlim Yayma Cemiyeti üyeleriyle kan verme merkezine giden öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü ve dezenfekte işlemlerinin ardından kan bağışında bulundu.
Kızılay Menteşe Şubesi Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs süreci ve ramazan sebebiyle kan stoklarında azalma yaşandığını söyledi.
Muğla'da eğitim gören 200'ün üzerinde yabancı misafire gıda kolileri ve yardım paketleri ulaştırdıklarını belirten Gürbüz, "Ülkelerine dönemeyen 21 yabancı misafirimiz ve çok sayıda arkadaşı kan bağışında bulundu. Yani bize, 'Siz bizi unutmadınız, biz de size bu şekilde teşekkür ediyoruz.' dediler. Bu da bizi çok mutlu etti." dedi.
İlim Yayma Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Ayhan Balcı ise öğrencilerin kendilerine yardım eden Kızılay'a teşekkür etmek için kendilerine müracaat ettiklerini anlattı.
Öğrencilerin kan bağışı kampanyasını duyduklarını ifade eden Balcı, "Öğrenciler bize 'Kan vermek istiyoruz' dediler. Biz de üyelerimiz ve öğrencilerle birlikte kan verdik. Türk Kızılay'ı yardımlarıyla bu öğrencilerimizi ülkemizde rahat ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
"Kan vermek için gönüllü olarak buradayız"
Çevre Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Azerbaycanlı Saadet Samadova da Kızılay'ın çok yardımını gördüklerini belirterek, "Kan bağışı kampanyasını duyunca onların bize yaptığı gibi biz de onlara kan vermek için gönüllü olarak buradayız. Türk Kızılay'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. Muğla’da Kızılay’ın yardım ettiği yabancı öğrenciler, kan bağışı yaparak teşekkür etti

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Muğla, Güncel, Haber

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